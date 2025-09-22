Gusano barrenador llegó al noreste; detecta SADER caso en Nuevo León

Se informó sobre una res infectada en el municipio de Sabinas, Nuevo León.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Nuevamente se vuelve a caer el avance para reapertura de exportación de ganado en pie al vecino país del norte.

Muy cerca de Tamaulipas, se registró el primer caso de gusano barrenador, informó el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Antonio Varela Flores.

Esta mañana y en entrevista para diferentes medios de comunicación, el funcionario estatal detalló que Julio Verdegue, titular de la SADER, le informó sobre una res infectada en el municipio de Sabinas, Nuevo León.

Esta situación, afectó nuevamente la posible apertura a la exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos, lo que catalogó como «malas noticias» al haber estado ya cerca de nuevamente reactivar esta acción.

«Ayer hubo un caso en Sabinas, Nuevo León, entonces ese nos hace detener ese proceso (de exportación)».

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO