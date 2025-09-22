Han sido recuperados los cuerpos de Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros tras caída de avioneta en Nuevo León

NUEVO LEÓN, MÉXICO.- La muerte de la conductora Débora Estrella sigue causando conmoción y tristeza en nuestro país, dadas las condiciones en las que se dio no sólo su fallecimiento, sino también el del piloto Bryan Ballesteros, quien viajaba con la presentadora al momento de desplomarse la avioneta en la que viajaban en Nuevo León.

Tanto el cuerpo de la periodista como el del piloto, fueron recuperados en la madrugada, de acuerdo a Protección Civil del estado de Nuevo León, quienes informaron que ambos fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.

La avioneta en la que viajaban tanto Débora Estrella como Bryan Ballesteros el pasado 20 de septiembre, se desplomó dramáticamente en las inmediaciones del Río Pesquería, en el Interpuesto de Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León.

Los cuerpos se recuperaron a las 04:14 horas

De acuerdo a lo informado por Protección Civil de Nuevo León, fue a las 04:12 horas que «finalizaron los trabajos para recuperar los cuerpos de ambas víctimas, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario».

Indicaron también que la avioneta se encontraba en una barranca, situada a 10 metros en el Parque Industrial Mitras, lo que dificultó la labor para recuperar más rápido los cuerpos de Débora Estrella y Bryan Ballesteros. Incluso esto mismo provocó que tardaran más en acceder a la zona para revisar el estado de las víctimas, de acuerdo a lo que compartieron a través de redes sociales las autoridades locales de Protección Civil.

También se informó que quienes participaron en la recuperación de los cuerpos desde el momento en que se suscitó el accidente fueron:

Protección Civil Nuevo León

Protección Civil García

Bomberos Nuevo León

Fuerza Civil

Policía Municipal

Fiscalía General de Justicia de NL

Agencia Federal de Aviación

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Fue también a través de sus plataformas sociales que Protección Civil lamentó la muerte de Débora Estrella, a través de una esquela que compartieron pasada la media noche ya del domingo 21 de septiembre.

Protección Civil lamentó la muerte de Débora Estrella en sus plataformas sociales | Protección Civil

¿Quiénes eran Débora Estrella y Bryan Ballesteros?

Débora Estrella era una conductora de noticieros de la televisión mexicana. Con 43 años de edad, Débora se desempeñaba también como conductora de eventos privados y es descrita por sus compañeros de trabajo y amigos como una mujer que amaba a los animales y que también le gustaba el buen ambiente laboral, tanto que invitaba a sus compañeros y compañeras de trabajo a su casa en navidades o en reuniones que eran organizadas por ella misma.

En cuanto a Bryan Ballesteros, se sabe que era piloto aviador y que hasta el año 2023, se desempeñó como primer oficial en una aerolínea low cost en México. En sus redes sociales, Bryan publicó que se encontraba abierto a nuevas oportunidades de empleo y se describía como piloto profesional con amplia experiencia, capaz de pilotar en situaciones complicadas. Estudió, además, en la Escuela de Aviación México de enero de 2013 a enero de 2016.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO