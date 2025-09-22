Influenza aviar, sin casos en humanos pero bajo vigilancia

Hasta ahora no existen casos confirmados de influenza aviar en personas

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, informó que hasta ahora no existen casos confirmados de influenza aviar en personas, aunque sí se detectó la presencia del virus en aves en el municipio de Matamoros. Las autoridades estatales mantienen una vigilancia epidemiológica estrecha y llaman a la población a extremar precauciones.

“Hasta el momento no hay contagios en humanos. Lo que tenemos es un caso en un ave que está siendo confirmado por laboratorio. La instrucción es mantenernos atentos y seguir los protocolos de bioseguridad”, precisó el funcionario.

Hernández Navarro explicó que las acciones inmediatas incluyen la supervisión de zonas de riesgo, la coordinación con instancias federales y el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier hallazgo de aves muertas sin manipularlas. “Lo importante es que la población no se acerque a los animales, los notifique y podamos realizar las pruebas necesarias”, señaló.

La Secretaría de Salud advierte que, en caso de presentarse contagios en personas, los síntomas a vigilar serían fiebre, malestar general y problemas respiratorios. Aunque no hay motivo para alarma, sí se pide reforzar las medidas de prevención y mantener la calma.

Durante una gira de trabajo en el Hospital Materno Infantil de Reynosa y el Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico, el secretario constató la operación de las áreas médicas y destacó la normalidad en la atención. “Recorrimos todo el hospital y encontramos las áreas tranquilas, funcionando con agilidad como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya”, señaló.

Avances en infraestructura

Hernández Navarro también anunció que la construcción del Hospital General de Ciudad Madero avanza en su última etapa. Esta semana llegaron especialistas de la Ciudad de México para instalar equipo en el primer piso, que incluye áreas de terapia intensiva, quirófanos, urgencias y radiodiagnóstico.

Se autorizó un presupuesto adicional de 125 mil millones de pesos para concluir el tercer y cuarto piso, con obras complementarias como aire acondicionado, elevadores y sistemas de gases medicinales. El siguiente paso será gestionar recursos para la construcción de un búnker hospitalario, infraestructura clave para ampliar la capacidad de atención.

El secretario reiteró que la influenza aviar en Tamaulipas está bajo control y no representa un riesgo inmediato para la salud humana. “Estamos atentos, sin casos humanos confirmados, pero con la responsabilidad de informar y proteger a la ciudadanía”, subrayó.

