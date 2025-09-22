Jimmy Kimmel regresará a la TV tras suspención por comentarios sobre Charlie Kirk

El comediante, quien fue suspendido luego de lanzar un monólogo considerado irrespetuoso sobre la muerte de Charlie Kirk, volverá a la televisión el 23 de septiembre

Una semana después de haber sido suspendido tras ser acusado de comportarse de una manera irrespetuosa con la muerte del activista conservador Charlie Kirk, el show de Jimmy Kimmel volverá a las pantallas.

Mediante un escueto comunicado de prensa, The Walt Disney Company, propietaria de la cadena en la que se emitía el programa, señaló que, luego de hablar con el comediante, acordaron que el programa volvería este 23 de septiembre.

“El pasado miércoles decidimos suspender la producción del programa para evitar que la tensa situación se complicara en un momento demasiado emotivo para nuestro país. Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos comentarios fueron desafortunados e insensibles.

“Durante los días recientes tuvimos profundas conversaciones con Jimmy, y después de todas esas pláticas, llegamos a la decisión de regresar el show a partir del martes”, detallaron voceros.

La suspensión del programa provocó numerosas protestas, tanto entre famosos como Whoopi Goldberg, como en algunos sindicatos, quienes acusaron al presidente Donald Trump de presionar a Disney para censurar a Kimmel, quien abiertamente ha criticado al mandatario por varios años.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO