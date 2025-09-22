Llegan flamencos desde el año 2022

La Administración del Sistema Portuario Nacional informó que la especie no es común en la zona, encontró en las marismas un lugar perfecto para vivir y una fuente de alimento ideal

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las autoridades del Puerto de Altamira detectaron la presencia del flamenco americano desde el 2022.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), informó que la especie no es común en la zona, sin embargo, encontró en las marismas un lugar perfecto para vivir y una fuente de alimento ideal.

El equipo de monitoreo de fauna de Asipona Altamira se encarga de dar seguimiento a la especie.

La presencia del flamenco es un indicador de la buena calidad del agua de las marismas, laguna localizada en el ejido Armenta.

La característica más llamativa del flamenco es el vibrante color rosado de su plumaje y los flamencos obtienen este color gracias a su dieta basada en microalgas y pequeños crustáceos.

Hace unas semanas, Francisco García Ángeles, integrante de la asociación civil “Yum Kaax Noreste”, documentó la presencia de estas aves. Con el apoyo del pescador Carlos Maldonado, se adentró en una lancha y primero observó un grupo de cuatro ejemplares. Posteriormente, logró avistar otro grupo que se formó de 13 flamencos.

La asociación civil Yum Kaax Noreste se dedica a la investigación, los proyectos y la educación ambiental, con un enfoque en la flora y fauna del noreste de México.

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón