Motociclista pierde la vida debajo de puente peatonal

El hombre presuntamente había chocado con otra moto momentos antes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un motociclista perdió la vida casi de manera instantánea, al impactarse contra uno de los pilares de un puente peatonal, en el municipio de Tampico.

El hombre presuntamente había chocado con otra moto momentos antes.

El trágico accidente se registró a las 03:30 horas del lunes en el inicio de la avenida Hidalgo, a la altura de la escuela Francisco Nicodemo.

La unidad involucrada es una motocicleta en colores rojo con negro.

El operador del vehículo de dos ruedas se desplazaba sobre la calle Álvaro Obregón de la zona centro a gran velocidad.

Al incorporarse a la avenida Hidalgo, presuntamente chocó con otro motociclista, lo que hizo que perdiera el control de la unidad para luego chocar con uno de los pilares del puente peatonal ubicado en ese sitio situado sobre el camellón.

El hombre salió proyectado varios metros para terminar tendido frente a la escuela Nicodemo.

Varios automovilistas reportaron lo sucedido al 911, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja para atenderlo.

Sin embargo, nada se pudo hacer por el infortunado sujeto ya que había fallecido debido a las graves lesiones que sufrió en diferentes partes del cuerpo.

Elementos de Tránsito llegaron para acordonar el área y notificar a la Policía Investigadora lo sucedido.

Por. Benigno Solís/La Razón