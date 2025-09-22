Presentarán charla con el luchador maderense “Asesino Negro” en el Centro Cultural Bicentenario

Manuel Chirinos, director de Cultura municipal, informó que el objetivo de esta serie de actividades es rescatar la memoria de personajes locales

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El programa cultural Historias Maderenses presentará este martes 23 de septiembre una charla con el luchador “Asesino Negro”, en el Centro Cultural Bicentenario de Ciudad Madero, a las 6:30 de la tarde con entrada libre.

Manuel Chirinos, director de Cultura municipal, informó que el objetivo de esta serie de actividades es rescatar la memoria de personajes locales que han dejado huella en distintos ámbitos. “El objetivo es invitar a la nostalgia, recordar a aquellas personas maderenses que aportaron algo importante a la ciudad”, señaló.

La plática estará moderada por otro exluchador, conocido como “La Figura”, quien acompañará al “Asesino Negro” en la narración de pasajes de su vida dentro y fuera del ring.

“El Asesino Negro fue un luchador maderense que aportó mucho esfuerzo a la lucha libre, no solamente en la región, sino también en la República Mexicana. Ahora nos contará sobre sus inicios, su trayectoria y el legado que deja a las nuevas generaciones”, añadió Chirinos.

Con esta actividad, la Dirección de Cultura busca consolidar un espacio permanente de diálogo y memoria para reconocer a personajes que han sido parte de la identidad de Ciudad Madero.

Por. José Luis Rodríguez Castro | La Razón