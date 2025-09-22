¡S. O. S. Gatitas buscan hogar!

Las felinas tienen cerca de seis meses y se encuentran esterilizadas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «Catmanía», refugio para felinos sin hogar dio a conocer que al no contar con más espacio y no encontrar un hogar para tres gatitas localizadas en la calle, tendrá que liberarlas.

«En esta semana se liberarán las gatitas de la vecina, ya que no consiguieron hogar»

Las responsables del refugio para felinos manifestaron que: «nos parte el corazón que la gente me pregunte, ¿sólo tiene ese color? ¿tiene bebés?»

En el caso de las gatitas que buscan hogar, «Catmanía» señala que: «Son hermanas de otra camada de los bebés que se rescataron del edificio de a lado. Sabemos que lo importante es esterilizar a la mamá para que no tenga más camadas. Por eso esta semana volverán ellas a su lugar de origen para poder ayudar a su mami»

Aclararon que la gatita carey se encuentra vacunada y las otras dos serán inmunizadas, antes de liberarlas.

Para la ciudadanía interesada en brindarles un hogar, piden que se comunique al número telefónico:

(899) 936 9463 y Catmanía informa que se ubica en Tampico, Tamaulipas, México.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón