Suspenden otra vez audiencia en caso de Karla Roses

La familia de la adolescente exige la pena máxima de 60 años de prisión para el presunto responsable.

ALTAMIRA, TAM.- Fue suspendida nuevamente una audiencia en el caso del feminicidio de Karla Roses, la cual se llevaría a cabo este lunes.

“Queremos la pena máxima, es por lo que estamos luchando, 60 años y son pocos porque ni con toda su vida paga lo que le hizo”, indicó Elizabeth Roses, madre de la menor.

Puntualizó que tiene que dejar a un lado su dolor de madre para alzar la voz, “tengo que llorar a mis cuatro puertas, pero tengo que levantarme, aquí estoy de pie y de frente pidiendo y exigiendo justicia para Karla”.

“A mi hija nada la regresa, mi hija está en nuestros corazones y la lucha es concientizar a la gente para que se una, si él no recibe la sentencia que debe recibir, hay más niñas afuera”.

El feminicidio ocurrió el 19 de septiembre del 2024, el pasado viernes fue el primer aniversario y se realizó una caminata hacia el sitio donde fue hallado el cuerpo de la joven.

Por Óscar Figueroa

La Razón