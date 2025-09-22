VIDEO: Denuncian a hombre por «fingir» discapacidad para pedir dinero en las calles

Usuarios en redes sociales compartieron un clip en el que se muestra como un señor sale caminando de un taxi para subirse a una silla de ruedas antes de comenzar a pedir dinero en la calle

México es considerado como mágico por la gran cantidad de cosas que te puedes encontrar en un día normal mientras recorres las calles de cualquiera de sus estados. En esta ocasión un automovilista denunció a un hombre que «finge» una discapacidad para pedir dinero en las calles de Coatzacoalcos. Este clip generó una serie de teorías y posturas, ya que algunas personas lo defienden al asegurar que puede tener alguna enfermedad, mientras que otros lo condenan por engañar para conseguir dinero.

En el clip compartido a través de Facebook se puede ver como un señor de edad avanzada se baja de un taxi junto a un hombre que va de camisa amarilla. El señor camina lento hacia la silla de ruedas que sale de la cajuela del taxi para sentarse. En el video se ve que el señor pasa de nuevo por al zona, otro día, y los graba pidiendo dinero cuando se pone el semáforo en rojo.

En la descripción del video se deja claro que la persona que fue captada «engañando» a la gente al «fingir» una discapacidad. Según el usuario de Facebook, la persona se coloca en el cruce de avenida Pedro Moreno y la avenida Zaragoza, por si lo ven pidiendo dinero en una silla de ruedas no le den dinero.

«Ya te funaron en todas las redes. Ya saliste donde se baja el señor y camina… quieren más dinero. Hasta a la policía te van a aventar. Eso es fraude, eso es robo, lo que ustedes hacen… Para que engañan a la gente, mejor pónganse a trabajar», le dijo el creador del un video que se volvió viral.

La reacción en redes ante el video donde «fingen» discapacidad para pedir dinero

Los comentarios en la publicación que se compartió en redes sociales son diversos, ya que algunas personas aseguran que no se sabe qué tipo de discapacidad tenga, esto recordando que no siempre se tiene que estar postrado en una silla de ruedas. Por otro lado, algunos otros usuarios lo condenaron por querer sacarle dinero a la gente engañándolos con que necesita una silla de ruedas y en realidad pueden caminar sin problemas.

«Está perfecto que lo denuncien porque no se vale que se haga pasar por discapacitado solo por no querer trabajar y aprovecharse que existen personas de muy buen corazón y que tienen la voluntad de dar una moneda», «El de camisa amarilla se ve que encontró su minita de oro llevando al viejito a pedir dinero», «Que cada quien decida si le da o no», son algunos de los comentarios donde la gente se mostró molesta por el acto que se grabó en las calles de Coatzacoalcos.

Causas por las que alguien puede usar ocasionalmente silla de ruedas

El tener que usar una silla de ruedas no tiene que ser todo el tiempo. Existen algunas causas que puede llevar a las personas a usarla en ciertas ocasiones. En esta ocasión vamos a presentar algunas discapacidades o enfermedades que pueden hacer que la gente use ocasionalmente una silla de ruedas.

Esclerosis Múltiple

Parkinson

Parálisis Cerebral (depende del tipo de parálisis)

Dismorfia Muscular

Lesión de la Médula Espinal incompleta

Síndrome de Ehlers Danlos

Artritis Reumatoide

Osteoartritis severa

Fibromialgia

Ataxia

Vértigo Crónico

Todos estos padecimientos pueden llevar a las personas a usar ocasionalmente una silla de ruedas, por lo que antes de juzgar al señor del video, se debería realizar una investigación para corroborar si cuenta con algún padecimiento que no le permita valerse por él mismo todo el tiempo y tenga que recurrir a una silla ocasionalmente.

