VIDEO: Mujer se hace «una limpia» en el Zócalo y casi se desmaya

Al momento de la limpia, el chamán le sobó la espalda y le dijo que si sentía un dolor, ella dijo que sí, luego le preguntó por su madre y ahí colapsó

Las limpias en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, son rituales muy populares que se realizan desde hace mucho tiempo como parte de las creencias ancestrales y desde entonces muchas personas acuden a esta zona cuando quieren limpiar su energía. Esto fue lo que precisamente quería hacer esta mujer, pero todo se salió de control.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @arleanehrnz compartió un video en el que se ve que le da una especie de crisis en el preciso momento en el que le estaban realizando la limpia. El clip se volvió rápidamente en la plataforma, sin embargo, no había más contexto de lo que había ocurrido, por lo que usuarios comenzaron a pedir un ‘story time’.

Más tarde, la tiktoker reveló lo que ocurrió. Resulta que los hechos sucedieron en 2023 y aunque ella no quería que le realizaran una limpia, su padre, quien la acompañaba en ese momento sugirió que se la hiciera, ella accedió pensando “¿Qué puede pasar?” y precisamente lo que sucedió la sorprendió por completo.

Mujer colapsa en plena limpia en el Zócalo: ¿Qué le pasó?

Según su relato compartido en su perfil de TikTok, al momento de que le estaban haciendo la limpia a Arleane, el chamán le sobó la espalda y le dijo que si sentía un dolor, ella dijo que sí, luego le preguntó por su madre, en ese momento la mujer comenzó a sentir que quería vomitar y sin más ni menos le comenzó a dar una crisis.

En el video que posteó, se observa que el chamán intentó poner a la mujer de pie porque estaba a punto de desvanecerse pero no lo logró. Esto comenzó a llamar la atención de los presentes, quienes estaban preocupados por la joven, quien no paraba de llorar, ni podía sostenerse. Inmediatamente se la llevaron a otro lugar para tranquilizarla.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO