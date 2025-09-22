VIDEO: Reportero cubre accidente en el que las víctimas eran sus hijos y suegro; así dio la noticia

Usuarios en la plataforma X y compañeros de otros medios de comunicación han mostrado su solidaridad enviando mensajes de apoyo al corresponsal

Un corresponsal de noticias vivió una de las experiencias más difíciles de su vida profesional al llegar al lugar donde supuestamente realizaría un reporte de rutina por un accidente de tránsito, el cual se convirtió en una pesadilla cuando descubrió que las víctimas eran sus hijos y su suegro.

De acuerdo con la agencia de noticias Qué Poca Madre, que público a través de sus redes sociales el incidente, el reportero -que trabaja para el medio de comunicación El Informante México- llegó al lugar del siniestro para realizar una transmisión en vivo sobre los hechos ocurridos esa noche.

Con profesionalismo narró los hechos, a pesar de que la dura realidad asesto un golpe fuerte al periodista, quien al ver el carro involucrado descubrió que las víctimas lesionadas eran sus hijos y su suegro. El reportero continúo con la transmisión en vivo para solicitar de manera inmediata el apoyo de las autoridades y servicios de emergencia, demostrando una fortaleza admirable.

Se solidarizan en redes sociales con el reportero

Pedimos en estos momentos la ayuda de la Fiscalía para que pueda apoyarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance. No quisiera yo que se mencionará o se dijera que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, es el abuelo de mis hijos, y mis hijos se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automovilista venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes”, dijo el reportero, con voz entrecortada y llorando, durante su transmisión en vivo.

La noticia del periodista, quien aún no ha sido identificado por ningún medio de comunicación, se ha vuelto viral, generando empatía y solidaridad en las redes sociales, ya que este hecho ha conmovido a los usuarios de Internet y a la comunidad periodística.

Usuarios en la plataforma X han mostrado su solidaridad enviando mensajes de apoyo al reportero del medio El Informante MX con frases y pensamientos como: “Dios quiera que su familia esté bien, mis oraciones con él” o “Mi pesar por el hombre que tuvo que dar la noticia y espero que sus hijos y suegro estén bien, mis oraciones con la familia”.

Otros han pedido conocer más datos sobre el periodista y sus familiares afectados para hacer presión a las autoridades con la finalidad de que reciba el apoyo necesario para que sus allegados se recuperen: “En qué hospital están? Para hacer presión o pedir donadores Quizás también para llevar ayuda de todo tipo”, se lee entre los comentarios.

Por su parte, el medio de comunicación El Informante MX hasta el momento ha retuiteado la publicación del en vivo del reportero y hasta el momento se desconoce el estado de salud de los familiares del periodista.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO