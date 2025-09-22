VIDEO: Roba flores amarillas en moto para su novia y se hace viral

La situación puso a pelear a los usuarios de las redes sociales sobre la ética del hecho

En una era donde las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de las narrativas cotidianas, una pareja de enamorados capturó la atención de miles de usuarios en TikTok con un video que desató una ola de comentarios y reacciones encontradas. La grabación, que ya acumula millones de reproducciones, muestra un gesto romántico que, para muchos, se volvió controvertido: el robo de un par de girasoles para conmemorar una tradición.

El protagonista del video es un joven que, mientras conducía su motocicleta con su novia de copiloto, se encontró de frente con un camión de carga repleto de flores. La imagen de cientos de girasoles transportados de forma masiva fue el pretexto para llevar a cabo una acción impulsiva y un tanto arriesgada. En la grabación se observa cómo el joven se acerca al camión, toma dos girasoles y se los entrega a su pareja, cumpliendo así con una tradición que floreció en plataformas digitales: el Día de las Flores Amarillas.

¿Qué es el día de las flores amarillas?

Esta costumbre, popularizada en gran parte por el éxito de la serie argentina Floricienta, se celebra cada 21 de septiembre en varios países de Latinoamérica, donde miles de parejas se regalan flores amarillas para simbolizar amor, alegría y nuevos comienzos. El video, grabado por un tercero que los acompañaba, rápidamente se volvió viral, alcanzando el trending topic de la plataforma.

Si bien la intención del joven era hacer un gesto romántico, el video generó un debate sobre los límites entre el amor y la ética. Por un lado, una gran parte de los usuarios celebró la espontaneidad y el romanticismo de la pareja, aplaudiendo el esfuerzo o la creatividad del hombre para sorprender a su novia.

Sin embargo, otra parte de la audiencia cuestionó la moralidad de la acción, argumentando que robar no es un acto de amor, independientemente del motivo. El debate se centró en si el fin justifica los medios. El incidente provocó una reflexión más profunda sobre la cultura de las redes sociales, donde los actos, por más pequeños que sean, pueden ser amplificados y juzgados por millones de personas en cuestión de horas.

Estos fueron algunos de los comentarios más populares:

Nietzsche diría: “Todo lo que se hace por amor, está más allá del bien y del mal”.

Compradas o robadas por lo menos ella las recibió

Le dio el único casco y se voló una flor, amor puro

A mí sí se me hizo romántico, la chava yo creo se sentía en la peli de 3 metros sobre el cielo

Que no se diga que no le regalo sus flores amarillas jaajaja

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO