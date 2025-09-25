Cesan a funcionario por mal uso de unidad

Funcionario porteño fue separado tras ser sorprendido usando vehículo público para comprar cerveza.

TAMPICO, TAM.- Cesado fue un servidor público de la administración municipal porteña tras ser captado en el exterior de una tienda de autoservicio descendiendo de una unidad oficial y comprando un six de cerveza.

La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, confirmó hoy la baja al señalar que: “no hay tolerancia para nadie”.

La primera autoridad lamentó el hecho y sostuvo que no existe flexibilidad ante conductas indebidas.

Aunque evitó revelar el nombre del funcionario, trascendió extraoficialmente que se trató del secretario técnico, José Luis Celestino y Villarreal Anaya subrayó que la administración va más allá del discurso.

“Lo que decimos es lo que hacemos, cumpliendo con nuestra palabra. Es una situación que no podemos pasar por alto de ningún empleado”

Por su parte, Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil, recordó que existe un Código y Comité de Conducta y Ética para determinar las sanciones administrativas a servidores públicos.

Expresó que además de presentar denuncias ante la autoridad competente, se realiza un monitoreo de las redes sociales y se exhorta a que la ciudadanía interponga denuncias formales ante la Contraloría Municipal.

Finalmente, Villarreal Anaya reiteró que desde el inicio de su gestión se estableció la directriz de respeto a las normas y horarios de uso de las unidades oficiales. Precisó que el vehículo fue solicitado para una diligencia y terminó siendo mal utilizado, razón por la cual se procedió a la separación inmediata del cargo.

Lo anterior lo dio a conocer previo a la entrega de despensas de la administración municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social para grupos vulnerables.

Cynthia Gallardo

Expreso La Razón