Cierran despicadero en Tampico; 70 mujeres en riesgo de perder su empleo

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tampico ordenó el cierre de un despicadero de camarón en la colonia Morelos por adeudos en el pago de derechos y trámites administrativos, decisión que deja en riesgo el sustento de más de 70 mujeres que dependen de este lugar para subsistir.

Durante décadas, este centro, operado por la empresa De Luna, ha sido fuente de empleo para mujeres dedicadas al despique del camarón, muchas de ellas madres solteras y adultas mayores que viven al día. Sin embargo, el establecimiento deberá desalojarse en un plazo máximo de dos semanas, luego de que vencieran los términos legales para regularizar su situación.

Martha Patricia Banda, encargada del negocio, reconoció que la Asipona exige el cumplimiento estricto de los pagos pendientes, lo que derivó en la clausura.

“Son muchachas, señoras despicadoras, personas adultas mayores; diariamente lo que despican es lo que se ganan”

Entre las afectadas está Karen Flores Vázquez, madre soltera, quien pidió la intervención de autoridades federales:

“Si hay que pagar algo, se tiene que pagar, pero ya les dijimos, las mujeres viven al día del despique… Necesitan del trabajo para mantener a sus familias”.

Las trabajadoras hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando apoyo para llegar a un acuerdo que evite el desalojo y la pérdida de empleos, principalmente de mujeres de escasos recursos. Mientras tanto, personal de la Asipona colocó barreras en los accesos al inmueble, medida que fue percibida como una presión adicional para abandonar el sitio.

Cynthia Gallardo

La Razón