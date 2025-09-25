Esperan participación de mil 200 negocios en “Un viernes muy mexicano” en el sur de Tamaulipas

Con la expectativa de reunir a mil 200 negocios familiares locales, la Cámara Nacional de Comercio de Tampico anunció el arranque del programa “Un viernes muy mexicano”, que iniciará mañana 26 de septiembre a nivel nacional, con el propósito de fomentar el consumo interno y fortalecer la economía de pequeños y medianos comercios.

El presidente de la Canaco Tampico, Eduardo Manzur Manzur, explicó que esta iniciativa busca dar un impulso a las tiendas ubicadas en barrios y colonias, que por generaciones han atendido a la comunidad. “El viernes muy mexicano tiene como intención fomentar el consumo en los negocios locales. Es gente que todos los días se levanta, abre su cortina, con un arraigo en la localidad por generaciones”, puntualizó.

El dirigente destacó que la dinámica se repetirá el último viernes de cada mes hasta enero de 2026, con la finalidad de incentivar las ventas en comercios que generan empleos formales y ofrecen productos y servicios de primera necesidad. “Ese tipo de negocios trabajan día a día pese a los vaivenes de la economía, están firmes atendiendo a la gente y sobre todo con productos típicos”, señaló.

Como parte de la campaña, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos que irán del 10 al 50%, además de promociones como 2×1 en platillos y servicios.

La intención, dijo Manzur Manzur, es generar un contacto directo entre clientes y propietarios, muchos de ellos de hasta cuarta generación en la operación de sus negocios.

Cynthia Gallardo

La Razón