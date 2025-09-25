Fiscalía de Tabasco no citará a declarar a Adán Augusto por caso Hernán «N»

El fiscal general del estado explicó que las investigaciones complementarias por el caso continúan realizándose

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Tabasco y presidente del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, no será citado a declarar por el caso de la detención de Hernán Bermúdez Requena, así lo confirmó el Fiscal General de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

En ese sentido, el Fiscal General de Tabasco, explicó que las investigaciones complementarias por el caso de Bermúdez Requena continúan realizándose.

Adán Augusto no será citado a declarar | Armando de la Rosa

Podría haber más detención por caso Hernán Bermúdez, destaca fiscal

Respecto a las filtraciones de información sobre el caso, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros sostuvo que no han salido de la Fiscalía de Tabasco y que en caso de detectar anomalías en el caso, el área de control interno investigara los hechos.

De igual forma, el fiscal de Tabasco explicó que podrían haber más detenciones por el caso de Hernán Bermúdez.

Con información de HERALDO DE MÉXICO