Jóvenes tamaulipecos brillan en Malasia: ganan oro en competencia mundial de inventos

Víctor Manuel Casarez Medina y Luis Javier López Orta, guiados por el profesor Óscar Castillo Martínez, destacaron en la categoría de Ciencias Ambientales con una sonda agrícola inteligente que monitorea el suelo y el ambiente

Dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Altamira pusieron el nombre de Tamaulipas en lo más alto durante la World Invention Competition and Exhibition (WICE 2025), al ganar la medalla de oro con su innovador proyecto SOMOS (Sonda de Monitoreo de Suelo).

Víctor Manuel Casarez Medina y Luis Javier López Orta, guiados por el profesor Óscar Castillo Martínez, destacaron en la categoría de Ciencias Ambientales con una sonda agrícola inteligente que monitorea el suelo y el ambiente, ayudando a optimizar la producción en el sector agrícola.

Además de la presea dorada, el talento tamaulipeco obtuvo la medalla de plata IYSA Special Award y un reconocimiento del Consejo de Jóvenes Científicos de Indonesia por la presentación del proyecto.

Jesús Ricardo Ramos Sánchez, rector de la UPALT, señaló que el triunfo es resultado de meses de trabajo, creatividad y dedicación, y agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el COTACYT y el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, en la formación de jóvenes innovadores.

“Este logro demuestra que en Altamira y en Tamaulipas hay talento capaz de competir y ganar a nivel internacional”, destacó Ramos Sánchez.

La WICE, organizada por la Indonesian Young Scientist Association en la SEGi University de Kota Damansara, se ha convertido en una plataforma global para que jóvenes inventores muestren soluciones creativas que transforman el mundo.

Por Raúl López García