Lidera estado vivienda para el Bienestar

Tamaulipas encabeza a nivel nacional el desarrollo de vivienda dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar; en Ciudad Victoria ya se construyen tres fraccionamientos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas es el estado con más proyectos de desarrollo de vivienda en el país, destacó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, al supervisar este miércoles, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, el avance del programa de Vivienda para el Bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual comprende la construcción de 1,419 casas nuevas en tres fraccionamientos de Victoria.

En esta capital se construyen 935 viviendas en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, 98 en el fraccionamiento San Felipe y 386 en el fraccionamiento Las Águilas.

Todas estas, destinadas a las y los derechohabientes del Infonavit que ganan entre uno y dos salarios mínimos; cuentan con todos los servicios públicos y áreas de esparcimiento, lo que garantiza el desarrollo integral de los nuevos asentamientos.

De las 7 mil 612 viviendas que se entregarán antes del mes de febrero de 2026, mil 611 serán para Tamaulipas, como resultado del convenio de colaboración que firmó el gobernador Américo Villarreal Anaya con el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza.

Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el avance de este programa.

“De la construcción del 2025 a las viviendas que nos comprometimos que son 186 mil. Se tienen todos los predios, ya inició la construcción. Y como ven, la mayoría está en limpieza de terrenos, algunos ya iniciaron su construcción. O sea, que podemos decir que de la meta del 2025 de 186 mil viviendas por lo menos, ya están todos los predios y ya inició la construcción”, mencionó.

Por su parte, el titular del INFONAVIT dio a conocer que en Tamaulipas se están desarrollando complejos de vivienda en los municipios de Altamira, Victoria y Reynosa.

Romero Oropeza se refirió al caso de ciudad Victoria, para ejemplificar el programa prioritario de construcción de vivienda para los mexicanos de menos ingresos, el cual a partir de agosto y durante el 2025 tendrá disponible un conjunto de viviendas ubicadas en zonas que tienen condiciones óptimas para el bienestar y desarrollo de las familias.

Las viviendas proyectadas estarán destinadas a las trabajadoras y trabajadores que ganan dos salarios mínimos; éstas contarán con 60 metros cuadrados de construcción, con todos los servicios y ya se edifican en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas.

El director general del Infonavit también expuso que, en diciembre de este año, en la entidad se habrán contratado 13 mil 519 viviendas, para construirse en los meses subsecuentes, como parte de programa sexenal Vivienda para el Bienestar.

Staff

Expreso-La Razón