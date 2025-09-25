Llegan fans desde temprano a concierto de Chayanne en el Estadio Tamaulipas

Desde las primeras horas de este jueves comenzaron a reunirse seguidores de Chayanne en las inmediaciones del Estadio Tamaulipas, donde el cantante puertorriqueño ofrecerá su esperado concierto.

El primero en arribar lo hizo a las 7:00 de la mañana en uno de los accesos principales, con la intención de asegurar un buen lugar. Decenas de personas se sumaron posteriormente, instalándose con sombrillas y sillas portátiles para resguardarse del sol mientras esperaban.

“Han sido muchos años de espera para volver a verlo en vivo”, expresaron asistentes que coincidieron en que la presentación representa un momento especial, al tratarse de uno de los artistas más queridos en la región.

La presencia de los fans refleja la alta expectativa que ha generado el regreso de Chayanne a la zona sur de Tamaulipas, donde se anticipa un lleno total en el Estadio Tamaulipas. Autoridades locales confirmaron operativos de tránsito y seguridad para la jornada del espectáculo.

José Luis Rodríguez Castro / La Razón