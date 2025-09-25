Los Ángeles Azules finalmente hablan de la explosión de una pipa en Iztapalapa

El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre, fecha en la que la agrupación estaba de gira por Europa

El pasado 10 de septiembre se registró la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Hasta la la redacción de esta nota el accidente ha dejado como saldo 30 personas muertas y 15 siguen hospitalizadas.

Ante esta situación, «Los Ángeles Azules», originarios de la alcaldía Iztapalapa, fueron cuestionados sobre el accidente ocurrido hace dos semanas en la Ciudad de México. Elías Mejía, vocalista de la agrupación, fue el encargado de hablar por primera vez sobre este tema.

Los Ángeles Azules hablan del accidente en Iztapalapa

Por primera vez, «Los Ángeles Azules» hablaron sobre la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Los intérpretes de «Cómo te voy a olvidar» dieron una entrevista para Televisa Espectáculos.

En la plática, Elías Mejía, vocalista de «Los Ángeles Azules» dijo que toda la agrupación está muy consternada por lo sucedido en la alcaldía Iztapalapa. El cantante recordó que estaban de gira por Europa cuando ocurrió la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia.

«Estamos muy consternados todos, estábamos en Reino Unido cuando pasó», contó.

Sobre este mismo tema, «Los Ángeles Azules» dijeron que estaban muy tristes por la explosión que ocurrió en la alcaldía Iztapalapa. La agrupación externó su pésame a toda la gente que sufrió la muerte de un familiar en la tragedia y lamentó la cantidad de heridos.

«Lamentablemente hubo muchos heridos, todos Los Ángeles estamos muy tristes. El pésame para la gente que no está con nosotros», expresó.

¿Cuántos muertos dejó la explosión en el puente de La Concordia?

Hasta este jueves 25 de septiembre, la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en Iztapalapa dejó 30 personas muertas y 15 siguen hospitalizadas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO