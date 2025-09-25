Memo Ríos desata la polémica con chiste sobre la Pensión del Bienestar

El comediante encendió las redes con un texto humorístico sobre adultos mayores y las pensiones del Bienestar.

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Memo Ríos, célebre por su característico “¡Aplausos!” y su comedia ligera, se convirtió en tendencia tras publicar un chiste que muchos consideraron de mal gusto.

El mensaje, compartido en su cuenta oficial Memocurrencias, hacía referencia a la pensión para adultos mayores, uno de los programas sociales más emblemáticos de la llamada Cuarta Transformación.

El chiste de Memo Ríos que encendió la mecha

La publicación decía lo siguiente:

Filosofía del flojo: Tengo 65 años, soy soltero, vivo en la casa de mis padres que me heredaron y también dinero. Un solo día no he tenido que trabajar en mi vida y ahora me compensan con la pensión del Bienestar. ¡Esto es vida! Aplausos para mí.

Aunque el texto buscaba provocar risa, la reacción en redes sociales fue inmediata y polarizada.

¿Burla o simple anécdota?

Seguidores del programa social lo consideraron una falta de respeto. “O sea que hay que quitarle su pensión a nuestros viejitos nomás porque tuviste la suerte de heredar todo eso. Estás todo pndj”, escribió un usuario molesto. Otro agregó: “Nuestros viejitos merecen una vejez digna”.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron al comediante. “Eso es la pura vida y bendita esa pensión, porque hay muchísimos abuelitos que han trabajado mucho y ahora disfrutan de ese dinerito”, señaló una usuaria.

Memo Ríos optó por no responder directamente a la controversia, permitiendo que su audiencia debatiera sin aclarar si el texto buscaba ironizar sobre un caso ficticio o hacer una crítica velada al sistema.

Un comediante con historia

Memo Ríos, de 73 años, nació en Toluca, Estado de México, y ha sido parte de la escena artística nacional desde los años 70. Su carrera comenzó en el grupo musical Los Intocables y más tarde se ganó un lugar en la cultura popular con su estilo irreverente.

Fue pionero del rap en español con su versión de Rapper’s Delight, titulada El Cotorreo, y consolidó su éxito en los años 80 y 90 con rutinas que combinaban música, humor blanco y crítica ligera a la vida cotidiana.

A diferencia de otros comediantes contemporáneos, Memo Ríos ha evitado la sátira política directa, centrándose en la observación social y en el humor familiar. Actualmente comparte contenido en redes junto a su esposa Martha Susana Thompson y su hija Nadia, y realiza presentaciones esporádicas.

Polémicas en tiempos digitales

La controversia en torno al chiste de Memo Ríos refleja el delicado equilibrio entre el humor y la sensibilidad social en la era de las redes. Lo que antes podía pasar como un comentario ligero en un show de comedia, hoy genera intensos debates sobre respeto, contexto y la percepción pública de programas sociales.

Con información de EXCÉLSIOR