Paracaidistas captan un arcoíris circular; fenómeno que pocos llegan a ver

Este tipo de arcoíris, también conocido como arcoíris de 360 grados, es un fenómeno meteorológico poco frecuente.

CIUDAD DE MÉXICO.- A veces, lanzarse en paracaídas no solo te regala una descarga de adrenalina, también ofrece una vista única del cielo, y eso fue justo lo que vivieron un grupo de paracaidistas en el Reino Unido, cuando captaron algo tan raro como hermoso, un arcoíris completamente circular en pleno descenso.

El avistamiento ocurrió el pasado 13 de septiembre, mientras el equipo de Skydive Langar saltaba sobre los campos de Nottinghamshire, y así, entre risas, gritos de emoción y maniobras en el aire, los paracaidistas se encontraron con un fenómeno natural que pocas veces se logra ver, un círculo perfecto de colores flotando entre las nubes.

“Fue absolutamente hermoso y un placer excepcional. Todos quedamos atónitos cuando lo vimos”, comentó el instructor Jan Zackl, quien no dudó en calificar el momento como un “regalo raro del cielo”.

El grupo, claramente emocionado, giró sus paracaídas para disfrutar de la vista durante el mayor tiempo posible, Laura Hampton, también de Skydive Langar, explicó que aunque a veces logran ver fragmentos de arcoíris desde el avión, nunca tan claros o definidos como este.

“Definitivamente fue especial”, aseguró.

¿Cómo se forma un arcoíris circular?

Aunque desde el suelo se perciben como arcos, todos los arcoíris son en realidad círculos completos, lo que ocurre es que, cuando estamos en tierra, la mitad inferior del círculo está bloqueada por el horizonte, por eso solo vemos la clásica forma de arco.

Para que se forme un arcoíris, circular o no, se necesita luz solar y gotas de agua suspendidas en el aire, como ocurre después de la lluvia o entre nubes. La luz entra en la gota, se refracta, es decir, se desvía, luego se refleja en el interior y finalmente se dispersa al salir, separándose en los distintos colores del espectro.

¿Por qué desde el cielo se ve completo?

Porque cuando estás en una altura considerable, como la de un avión o durante un salto en paracaídas, ya no tienes el suelo bloqueando la vista, de esta forma es posible ver el círculo completo del arcoíris, siempre y cuando el sol esté en la posición correcta y haya gotas de agua al frente para refractar la luz.

“Desde nuestro punto de vista, solo podemos ver un arco porque el resto está bloqueado por el suelo”, explicó la presentadora del tiempo de la BBC, Kaye Forster.

Este tipo de arcoíris, también conocido como arcoíris de 360 grados, es un fenómeno meteorológico poco frecuente, reservado casi exclusivamente a paracaidistas, pilotos y astronautas.

Con información de EXCÉLSIOR