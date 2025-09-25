Por esta razón cancelan visita de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos tras hate a Dalílah Polanco

Joanna Vega-Biestro revela por qué se canceló la visita de Carlos Rivera a Dalílah Polanco en LCDLFMX.

CIUDAD DE MÉXICO.-La posible visita de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México para convivir con su amiga Dalílah Polanco no se concretó. Según explicó Joanna Vega-Biestro, también cercana a la actriz, la producción dio marcha atrás en el plan pese a que ya se había confirmado de manera oficial.

La decisión llegó en un contexto de fuertes críticas en redes sociales, donde los comentarios negativos se multiplicaron y habrían influido en que se cancelara la aparición del cantante dentro del reality.

Televisora protege la imagen de Carlos Rivera previo al estreno de ¿Quién es la Máscara?

Aunque se había planeado su ingreso a La Casa de los Famosos México para sorprender a los habitantes, la participación de Carlos Rivera fue descartada a último momento. Según lo señalado por Joanna Vega-Biestro, la decisión no solo respondió a la presión mediática, sino también a la estrategia de Televisa de resguardar al cantante antes del lanzamiento de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara?.

En este programa, Rivera figura como uno de los investigadores principales, y la televisora prefirió evitar cualquier exposición que pudiera afectar su papel en el show estelar.

“Oigan, pues tenemos una mala noticia: que siempre no va a entrar Carlos Rivera a la casa. Ya me enteré», dijo.

La conductora señaló que la producción de Televisa tomó la decisión de cancelar la participación del cantante en La Casa de los Famosos México después de la ola de críticas y mensajes negativos que recibió Dalílah Polanco.

«Debido obviamente a todo el hate que recibió tras darse el anuncio —que además fue un anuncio oficial, no fue inventado—, la empresa decidió no exponerlo, ya que va a empezar el proyecto de La Máscara, y por eso ya no va a entrar», explicó Joanna.

Como suele hacerlo, Joanna Vega-Biestro defendió públicamente a su amiga Dalílah Polanco. La presentadora lamentó que seguidores del reality atacaran a Carlos Rivera únicamente por la antipatía hacia Polanco, y reiteró que el intérprete ya no ingresará a la casa.

«Pues ni modo, qué le hacemos. Creo que eran innecesarios todos los comentarios que le escribieron solamente porque no les cae bien una persona. Pero, pues ahí está: el viernes no entra Carlos Rivera. Ni modo, qué le hacemos».

¿Cuándo es la final La Casa de los Famosos?

En cuanto al reality, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México arrancó el pasado 27 de julio y tendrá una duración total de diez semanas. La fecha de cierre ya está confirmada: la gran final será el domingo 5 de octubre.

Con información de EXCÉLSIOR