¿Por qué está tan cara la carne actualmente?

Apuntan las razones que actualmente tienen “por las nubes” el precio de la carne en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam. “Hasta que no vuelva nuevamente ganado del centro (de América), la carne seguirá cara”, advirtió en entrevista para Expreso el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García.

Y es que al ser cuestionado sobre el duro golpe al bolsillo de los consumidores por los actuales altos precios de los productos cárnicos en Tamaulipas, donde un kilo de bistec se encuetra hasta en los 250 pesos, aclaró que mientras no se normalice el flujo de ganado proveniente de Centroamérica, esto no tendrá descenso alguno.

Pero además de lo anterior, el funcionario explicó que la escalada en los costos obedece también a la inflación y a la falta de oferta en el mercado nacional, lo que ha obligado a que las engordas eleven sus precios.

Y todo esto, se desencadenó desde que el gusano barrenador retorno como plaga a países de Centroamérica y la economía dio un giro negativo para millones de personas.

“Aunque ha habido buenos precios para el ganado y se ha estado movilizando nacionalmente, al frenarse la llegada de animales del sur del país, los costos de producción suben y eso se refleja directamente en el producto final”, señaló Amaya García.

De igual modo, subrayó que el valor agregado de los procesos cárnicos también influye en el precio que paga el consumidor, ya que a mayor transformación, mayores son los gastos de producción.

“Lo que pasa es que ahí también ya varía por el tipo de proceso y el valor agregado que le estás dando al tema de la carne”.

En este sentido, apuntó que el mercado nacional enfrenta un desequilibrio entre la alta demanda y la poca oferta de ganado en pie, lo que ha generado un efecto en cadena desde las engordas hasta los anaqueles.

“Como los precios van subiendo también del mercado nacional de ganado en pie por la demanda que existe y la poca oferta, esto hace que las engordas tengan que subir de precio, todos sus procesos, todos los costos de producción se elevan”.

Por último, el subsecretario volvió a enfatizar que mientras no vuelva a ingresar ganado del centro y del sur, los precios continuarán al alza, situación que seguirá golpeando directamente a la economía de las familias mexicanas.

Por Antonio H. Mandujano