Promoverán uso de pulseras de pánico

Se emplearán como medida de protección para mujeres en riesgo de violencia, vinculadas a los sistemas de seguridad pública

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad y en “combo”, 13 dictámenes previstos para la sesión extraordinaria de este miércoles, en la que además se aprobaron dos minutas de reforma a la Constitución, enviadas por el Senado.

Entre los asuntos aprobados, se encuentra el uso de pulseras de pánico, como medida de protección inmediata para mujeres en situación de violencia, lo que ayudaría a garantizar la integridad física de las víctimas y reducir el riesgo de feminicidio o agresiones graves.

La iniciativa presentada por Francisca Castro Armenta, de Morena la sustenta en datos nacionales que señalan que tan solo en 2022, se registraron 30,968 víctimas por homicidio doloso, 2,807 (9%) fueron mujeres, es decir, 4 víctimas mujeres por cada 100 mil habitantes mujeres.

En el caso de Tamaulipas registró 42 víctimas mujeres por homicidio doloso, lo que ubicó al Estado en la posición 18 del ranking nacional absolutos. Mientras que en el último mes se recibieron un total de 264 llamadas a la línea de emergencia 9-1-1, por violencia contra la mujer, de las cuales destaca Victoria con 85 (32%) registros, seguido de Reynosa con 64 (24%) y Matamoros con 40 (15%).

En el caso de las mujeres separadas o divorciadas en Tamaulipas son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación, pues 60.5 por ciento fueron víctimas de actos violentos durante su relación.

El 35.1 por ciento padecían violencia física y 24.2 or ciento violencia sexual, cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas.

Los datos señalan que la violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas, no necesariamente cesa con la separación y el divorcio, el 36.4 por ciento de las divorciadas que sufrían violencia durante su relación continuaron padeciéndola .

además el 9.7 por ciento de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 7.6 por ciento de violencia sexual aún cuando ya se habían separado.

De esta manera se establece que las pulseras de pánico funcionarán como complemento cuando las autoridades dicten órdenes de protección para las mujeres que sufren violencia y su integridad está en riesgo.

Estos dispositivos de alerta o geolocalización, estarán vinculados a los sistemas de seguridad pública del estado, y deberán ser operador bajo protocolos que aseguren una respuesta rápida, efectiva y coordinada por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, deberá emitir los lineamientos para la operación, entrega, monitoreo y seguimiento de los dispositivos electrónicos de alerta o geolocalización, en un plazo no mayor a 90 días.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón