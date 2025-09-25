Quiso robar un banco como en las películas y termina detenido en flagrancia

Policía de Saltillo frustra intento de robo en banco HSBC; sujeto ingresó por un boquete en la pared y fue detenido en flagrancia con bolsas de monedas.

La madrugada de este jueves, un intento de robo en una sucursal bancaria al sur de Saltillo, Coahuila, fue frustrado por elementos de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió en el banco HSBC Lourdes, ubicado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, donde un hombre ingresó a través de un boquete en la pared, en una escena que parecía sacada de una película.

La alarma del establecimiento se activó poco después de la medianoche. A través de las cámaras de seguridad, el personal bancario detectó la presencia de un individuo dentro del inmueble y dio aviso inmediato a las autoridades.

Ingreso por boquete y captura en flagrancia

Varias patrullas se movilizaron al sitio y rodearon el edificio. Al inspeccionar la parte posterior, confirmaron la existencia de un boquete por el cual el sospechoso había ingresado sin ser visto desde la vía pública.

Con autorización del personal bancario y siguiendo los protocolos de seguridad, los oficiales entraron al inmueble, donde escucharon ruidos provenientes de una de las áreas de resguardo. Ahí encontraron al hombre, quien ya había reunido varias bolsas con monedas selladas de distintas denominaciones, listas para ser extraídas.

El detenido es originario de Frontera, Coahuila

El sujeto fue identificado como José Gilberto “N”, originario del municipio de Frontera. Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), donde se definirá su situación jurídica.

Durante la inspección, se constataron daños materiales en diversas áreas del inmueble, además del boquete realizado en la estructura.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido actuó solo o con apoyo externo, así como el tiempo que empleó en abrir el acceso y preparar el botín.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR