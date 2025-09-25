Realizará Pemex simulacro de emergencia mayor en muelle 3 de la Terminal Marítima Madero

En el simulacro participarán integrantes del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) Sur de Tamaulipas

Ciudad Madero. La Terminal Marítima Madero de Petróleos Mexicanos anunció la realización de un simulacro de emergencia mayor el próximo viernes 26 de septiembre en el muelle 3 de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP). El ejercicio se basará en un escenario de sabotaje que provocaría un derrame e incendio bajo plataforma.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, este operativo busca evaluar la aplicación del plan de respuesta a emergencias internas y externas, además de poner en práctica los sistemas de seguridad y contraincendios de la instalación. La acción también da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 y al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

En el simulacro participarán integrantes del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) Sur de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Protección Civil estatal y municipal, así como personal de salud.

Pemex informó que estas acciones reafirman su compromiso con la seguridad y la prevención de riesgos, al anticiparse a posibles contingencias. El objetivo central es salvaguardar la integridad del personal operativo y de la población en general mediante una coordinación efectiva con autoridades civiles y militares.

Por Benigno Solis