Realizará Pemex simulacro de emergencia mayor en muelle 3 de la Terminal Marítima Madero

Ciudad Madero. La Terminal Marítima Madero de Petróleos Mexicanos anunció la realización de un simulacro de emergencia mayor el próximo viernes 26 de septiembre en el muelle 3 de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP). El ejercicio se basará en un escenario de sabotaje que provocaría un derrame e incendio bajo plataforma.
De acuerdo con la empresa productiva del Estado, este operativo busca evaluar la aplicación del plan de respuesta a emergencias internas y externas, además de poner en práctica los sistemas de seguridad y contraincendios de la instalación. La acción también da cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 y al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).
En el simulacro participarán integrantes del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) Sur de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Protección Civil estatal y municipal, así como personal de salud.
Pemex informó que estas acciones reafirman su compromiso con la seguridad y la prevención de riesgos, al anticiparse a posibles contingencias. El objetivo central es salvaguardar la integridad del personal operativo y de la población en general mediante una coordinación efectiva con autoridades civiles y militares.
