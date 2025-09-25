Rehabilita COMAPA SUR línea de drenaje en importante sector de Tampico

La obra se ejecuta entre las calles Mar Mediterráneo y Prolongación Tampico, donde se lleva a cabo el reemplazo de 80 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, con lo que se beneficiará directamente a un gran número de familias y negocios de la zona.

COMAPA SUR trabaja de manera acelerada en la reposición de una línea general de drenaje en la calle Agua Dulce de la colonia Vista Hermosa, uno de los sectores habitacionales y comerciales más importantes del municipio.

Estas acciones forman parte del compromiso de COMAPA Sur de dar respuesta inmediata a las necesidades de la población, mejorando la infraestructura sanitaria para garantizar un servicio más eficiente y seguro.

De manera coordinada con el Gobierno Municipal de Tampico, que encabeza la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, y con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la obra avanza conforme a lo programado y se estima concluir a la brevedad posible.

Con esta reposición de tubería se logrará que el agua residual fluya correctamente, evitando acumulaciones en las calles, lo que mejora la salud pública, previene hundimientos en el pavimento y reduce el riesgo de colapsos o filtraciones que puedan afectar otras redes.

De esta manera, COMAPA Sur reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudadanía, impulsando obras que representan un beneficio directo para las familias y comercios de Tampico.