Restituyen custodia a Gabriela Salazar por orden de un juez federal

La resolución fue notificada este jueves por la mañana y se está a la espera de que el mandato sea cumplido con la presencia de instancias legales como el DIF de Tampico y Madero.

La justicia federal ordenó de manera inmediata la restitución de la custodia de la hija de Gabriela Salazar Bujanos, tras diversas irregularidades en el proceso judicial.

Salazar informó que la resolución fue notificada este jueves por la mañana y que se encuentra a la espera de que el mandato sea cumplido con la presencia de instancias legales como el DIF de Tampico y Madero.

“Este resolutivo lo emitieron vía electrónica, vimos el documento en físico que ordenó una jueza federal”, explicó.

La madre señaló que la vía más rápida para revertir la resolución anterior fue promover un amparo, tras agotar gestiones y acercamientos con distintas autoridades.

“Ya tocamos todas las puertas disponibles y esperamos que la jueza en tercero lo dicte ya, a pesar de todas las irregularidades que se cometieron en el juicio”, declaró.

Salazar añadió que existe una denuncia en contra de la jueza Roxana Ibarra, así como contra un actuario, elementos de la Guardia Estatal y una agente del Ministerio Público, además de Alejandro Ávila, a quien acusa de violencia vicaria.

Sobre los pasos a seguir una vez que recupere a su hija, Gabriela afirmó: “Lo primero que quiero hacer es llevarla con su pediatra y reincorporarla a todas sus actividades. Si es necesario acudiremos también a terapia psicológica para que supere este trauma”.

POR JOSÉ LUIS RDZ.