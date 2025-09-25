Roban cables dejan calles sin luz y con fallas en semáforos

Alertan que los ladrones se llevan hasta 200 metros de un circuito de alumbrado dejando sin luz vialidades completas y semáforos sin funcionar

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una banda dedicada al robo de cableado en Ciudad Victoria ha provocado el mal funcionamiento de semáforos y el apagado de circuitos completos de alumbrado público.

El alcalde Eduardo Gattás Báez informó que tan solo en el puente de la colonia Moderna se llevaron 400 metros de cable, lo que dejó fuera de operación el semáforo de ese punto.

“En el semáforo del puente de la Moderna nos robaron casi 400 metros de cable. Estamos trabajando con las corporaciones de seguridad, porque es una bandita la que está haciendo esto, nos están quitando cable de luz”, señaló.

Agregó que incluso han sustraído tramos de hasta 200 metros de cableado en circuitos completos, lo que mantiene a oscuras varias calles.

“Ya tenemos identificada a la banda. Se presentó la denuncia ante la Fiscalía, la cual ya realiza las investigaciones”.

El edil recordó que hace mes y medio fue detenido uno de los presuntos responsables, pero quedó libre al pagar una multa de mil 500 pesos.

“Eso ya cambió; ahora el robo de cable está tipificado como un delito más grave. Estamos buscando que la penalidad sea mayor porque, por ejemplo, el mismo día que robaron el cable en la Moderna, en la mañana ocurrió un accidente en ese cruce”.

Gattás Báez aseguró que el municipio ya gestionó la reposición del cableado y en los próximos días quedará restablecido el semáforo.

En el caso del alumbrado, indicó que el robo ha dejado apagados circuitos completos de hasta medio kilómetro.

“Es un problema serio y estamos trabajando junto con la Mesa de Seguridad para frenar esta situación”, subrayó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON