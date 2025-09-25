Urgencio: el elemento felino de la Cruz Roja

Este felino rescatado, recibe el cariño del personal de la noble institución

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Urgencio, un pequeño gato rescatado, se ganó el cariño del personal de la Cruz Roja y se convirtió en la nueva “mascota” de la delegación en Victoria.

Su llegada generó sonrisas entre voluntarios, paramédicos y administrativos, en medio de jornadas que suelen ser de alta tensión.

El felino llegó a las instalaciones tras ser encontrado en condición de vulnerabilidad; voluntarios lo atendieron y lo integraron al equipo de la institución, donde ahora recibe alimento y cuidados básicos.

La historia se difundió rápidamente en redes sociales, donde circulan fotos del gatito dentro de la sede.

Personal de la Cruz Roja describe a Urgencio como un compañero que aporta calma y ternura al ambiente laboral; la presencia del animal aliviana las jornadas y provoca encuentros informales entre los equipos de turno. En varias imágenes, el gatito aparece en áreas comunes con accesorios que lo identifican como miembro querido del lugar.

La reacción de la comunidad no tardó: usuarios en Instagram, X y otras plataformas publicaron fotos y mensajes de apoyo, lo que convirtió la anécdota en un pequeño fenómeno local. Vecinos y seguidores mostraron interés por su bienestar y compartieron propuestas para apoyar su cuidado.

No es la primera vez que una delegación de la Cruz Roja se integra con un felino adoptado; en 2024 otro gato llamado “Miauricio” ganó visibilidad tras su adopción en la Cruz Roja de Matamoros, un caso que guarda similitudes en la respuesta comunitaria y en la forma en que los equipos humanizan sus espacios con estas mascotas.

La presencia de Urgencio funcionó como recordatorio: además de atender emergencias, las instituciones también generan lazos con la comunidad y con los animales que necesitan ayuda. La Cruz Roja continúa a cargo de su atención mientras la historia sigue sumando reacciones positivas en la ciudad.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON