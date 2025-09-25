Vecina con discapacidad se fractura al caer en calle anegada de aguas residuales en Tampico

María Luisa Martínez Maya, vecina de la Tamaulipas que padece una discapacidad en la columna y en una pierna por metástasis de cáncer, sufrió una fractura tras resbalar al caminar entre aguas residuales en la calle Arenal, entre privada coloniaFlores y Emilio Portes Gil.

Su esposo, Israel Márquez Alexander, denunció que las condiciones insalubres y resbaladizas de la vialidad provocaron el accidente cuando su esposa intentaba acudir a una consulta médica. “Así de nefasto está esta calle llena de lama… se resbaló porque aquí en esta laguna está lleno de moho resbaloso. Se fracturó la pierna que ya le habían arreglado en el Hospital Civil del Canseco”, expresó indignado.

El inconforme señaló que administraciones de distintos partidos han pasado sin resolver el problema que por años aqueja a los vecinos, y advirtió que el riesgo se extiende a los estudiantes de la primaria “Vicente Guerrero”, ubicada en el mismo sector. “Niños que van a la primaria también pasan por aquí… llevamos dos días sin lluvias y la calle Arenal sigue inundada”, agregó.

Los residentes responsabilizaron a la Comapa Sur de no atender el desfogue de las aguas negras, situación que mantiene a la colonia Tamaulipas bajo constantes riesgos de salud y de accidentes.

Cynthia Gallardo

La Razón