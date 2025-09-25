VIDEO: Detienen a 7 tras asalto masivo a una joyería en California

Un grupo de casi 25 personas asaltó la joyería Heller Jewelers en San Ramón, California, robando joyas por valor de 1 millón de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de casi 25 personas irrumpió esta semana en la joyería Heller Jewelers, ubicada en el centro comercial City Center Bishop Ranch en San Ramón, California, y se apoderó de cerca de un millón de dólares en mercancía, confirmaron las autoridades a la cadena ABC.

La policía local indicó que ya siete sospechosos han sido detenidos hasta el momento, y que parte de las joyas robadas han sido recuperadas. El asalto ocurrió el lunes por la tarde, cuando los delincuentes —armados con al menos tres armas— ingresaron violentamente al establecimiento, rompieron vitrinas con palancas y picos y quedaron encerrados adentro después de que las puertas automáticas se cerraron.

Videos divulgados por la estación ABC7 de San Francisco muestran a un grupo enmascarado irrumpiendo en la tienda y destruyendo vitrinas antes de que las puertas se activaran y atraparan a los asaltantes dentro. Luego de ese momento, el grupo escapó disparando contra la puerta para abrirla y huyó en seis vehículos de escape ubicados en el área de valet del centro comercial, algunos de ellos reportados como robados.

Let’s check in on San Ramon, CA, 2 days ago. 20+ blacks on a robbery spree in stolen vehicles. pic.twitter.com/igmtpAkcTe — Tom Hennessy (@Tomhennessey69) September 24, 2025

El teniente Mike Pistello del Departamento de Policía de San Ramón explicó: «Cuando entraron, básicamente se apoderaron de la tienda. Tomaron cualquier joya disponible». Los agentes persiguieron los seis vehículos de huida, aunque la persecución fue suspendida por motivos de seguridad pública, luego de que los delincuentes superaran los 160 km/h (100 mph), según Pistello.

De los siete arrestados, uno es menor de edad. Las edades de los detenidos oscilan entre los 17 y 31 años, y se cree que todos residen en los alrededores de Oakland. Las autoridades sospechan que estos individuos podrían tener relación con otros robos similares ocurridos en la zona de la Bahía de San Francisco. Nada menos que “esta no es la primera vez que hacen esto”, afirmó Pistello.

Hasta ahora, algunos de los objetos sustraídos y dos armas de fuego utilizadas en el robo han sido recuperados, según los informes policiales. No obstante, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad o historial de los demás sospechosos.

Se trata del segundo robo masivo a Heller Jewelers en un lapso de dos años. En marzo de 2023, siete hombres enmascarados perpetraron otro asalto similar y lograron sustraer 1.1 millones de dólares en joyas. En aquel caso, los sospechosos fueron capturados gracias a un dispositivo GPS oculto en un Rolex robado. La cadena de sucesos y la presunta conexión entre los casos ha despertado preocupación entre las autoridades por la posible existencia de una red organizada de delincuencia especializada en robos de alta cuantía.

Un vocero del centro comercial City Center Bishop Ranch declinó hacer declaraciones oficiales al respecto del incidente. Mientras tanto, los investigadores continúan evaluando cámaras de seguridad, rutas de escape, registros de vehículos y relaciones previas de los arrestados para determinar la dimensión completa de este asalto multimillonario y su vinculación con otros episodios similar.

Con información de EXCÉLSIOR