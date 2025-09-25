VIDEO: Ninel Conde revela algunos secretos de la producción de La Casa de los Famosos

La tercera eliminada de la temporada 2025 subió un video en redes sociales que se volvió viral

A pesar de que fue la tercera eliminada de la nueva temporada de «La Casa de los Famosos México», Ninel Conde sigue dando de qué hablar debido a las revelaciones que ha dado sobre la producción del reality show de Televisa. Ahora compartió un video destapando algunos secretos.

Por medio de su cuenta en Instagram, la cantante y actriz subió una grabación explicando algunas cosas que se viven dentro de «La Casa de los Famosos México». Las declaraciones generaron aún más incertidumbre sobre lo que realmente viven los participantes.





Ninel Conde ventila secretos de La Casa de los Famosos México

Ante sus más de seis millones de seguidores en Instagram, Ninel Conde, la tercera eliminada de «La Casa de los Famosos México», respondió algunas de las dudas que le expresaron sus fans. La cantante no se guardó nada y ventiló algunas cosas que viven dentro del reality show.

En el video, la protagonista de «Fuego en la sangre» y «Rebelde» dijo que la hora la toman con una botella de agua que colocan en el patio. Posteriormente habló sobre los vestuarios que reciben para las galas de «La Casa de los Famosos México».

En este tema, Ninel Conde dijo que la gente de producción los coloca en el almacén y cada uno de los habitantes entra por ellos. La cantante aseguró que no tienen contacto con ninguna persona, como se ha especulado en las redes sociales.

Sobre el carrusel de eliminación, «La Bombón Asesino» explicó que lo giran dos personas, quienes reciben la indicación de que lo detengan para conocer al expulsado de «La Casa de los Famosos México»

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México?

La Gran Final de la temporada 2025 de «La Casa de los Famosos México» será transmitida este domingo 5 de octubre. La única habitante que aseguró su permanencia en la semana fina es Mar Contreras. Shiky, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito están en riesgo de salir este domingo 28 de septiembre.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO