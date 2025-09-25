VIDEO: Paola Rojas relata cómo es su relación con Zague tras separarse

La conductora de televisión habló sobre su relación con el ex delantero de la Selección Mexicana

La famosa conductora de televisión, Paola Rojas, dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista con «El Escorpión Dorado» en la que fue cuestionada sobre cómo es su relación con el ex futbolista profesional, Luis Roberto Alves Zague, tras su separación.

Fue en 2018 cuando la periodista y el comentarista deportivo se colocaron en boca de todos después de confirmar su separación tras la filtración de un video personal protagonizado por el ex goleador de la Selección Mexicana. Durante el tiempo de su matrimonio procrearon a dos hijos.

Paola Rojas habla de su relación con Zague

En el reciente «Al Volante» de «El Escorpión Dorado» estuvo como invitada la periodista, Paola Rojas. Uno de los momentos más virales de la plática fue cuando el youtuber le preguntó a la conductora de televisión sobre su ex relación sentimental con Luis Roberto Alves Zague.

Sin guardarse nada «El Escorpión Dorado» le preguntó a Paola Rojas cómo es su relación con Zague tras su controversial ruptura sentimental. Para sorpresa de todos, la periodista dijo que se llevan muy bien e incluso un llamado para que dejen de atacar al ex futbolista profesional.

«Me llevó muy bien con él. Déjenlo en paz», dijo.

En otra parte de la plática, la ex conductora de «Netas Divinas» dijo que le tiene mucho cariño a su ex esposo. Recordó que pasaron muchos años juntos y durante ese tiempo procrearon a dos hijos. La conductora aseguró que lo más importante sobre ha sido el bienestar de sus hijos.

«Le tengo muchísimo cariño, vivimos años juntos increíbles, tenemos dos hijos juntos que es lo prioritario. En medio de todo el horror pensaba en mis hijos, en no lastimarlos. Zague es un buen tipo, es un un buen papá y es un gran ex marido», sentenció.

¿Qué pasó entre Paola Rojas y Zague?

En 2018, Paola Rojas confirmó su ruptura sentimental con el ex delantero del América, Luis Roberto Alves Zague. La noticia ocurrió después de la filtración de un video personal del ahora analista deportivo. Durante su matrimonio procrearon a dos hijos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO