Adulto mayor sufre presunto infarto en central de autobuses

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre de la tercera sufrió un presunto infarto, cuando se encontraba en las instalaciones de la Central de Autobuses de Tampico, la mañana del viernes.

Fue atendido por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la localidad.

En el mismo, se determinó que presentaba una crisis asmática.

Momentos antes, recibieron el reporte de que en la terminal de autobuses un adulto mayor se sentía mal ya que experimentaba molestias en el pecho.

Una vez en el sitio, valoraron a un masculino de 70 años quien tenía dolor precordial, taquicardia y taquipnea.

La persona no estaba acompañada por algún familiar cuando sucedió el problema de salud.

Ante la posibilidad de que sufriera un infarto, personal de voluntarios lo trasladó en vehículo particular al Hospital «Carlos Canseco» para que fuera valorado por cardiología.

Momentos después, se emitió el diagnóstico correspondiente, dándose a conocer que había sufrido una crisis asmática.

El hombre quedó internado en ese nosocomio.

Por Benigno Solís/La Razón