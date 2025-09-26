Alcaldesa ofrece atención directa a la ciudadanía

Llevan el programa Presidencia Cerquita de Ti a la colonia los Encinos, dónde escuchan y atienden necesidades de los vecinos

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó el programa Presidencia Cerquita de Ti en la colonia Los Encinos, donde reiteró su compromiso de escuchar, atender y dar soluciones a las necesidades de la ciudadanía.

Durante la jornada, la presidenta municipal sostuvo audiencia pública con vecinos del sector, destacando la importancia de mantener un diálogo cercano con la población.

“Estamos muy contentos de escuchar a la ciudadanía, de poder atenderlos y darles soluciones. Para mí es fundamental tener este diálogo directo con la gente, porque cada petición que recibimos tiene un seguimiento puntual hasta que se cumpla al 100%. Ese es el compromiso que asumimos con cada vecino de Nuevo Laredo”, señaló la alcaldesa.

Canturosas reconoció que una de las principales demandas de la población es el tema de salud, especialmente entre los adultos mayores, quienes representan un sector prioritario en su administración.

“Encabezamos un gobierno cercano que atiende las principales necesidades de las familias, poniendo especial atención en nuestros adultos mayores, quienes por su edad requieren más respaldo. Si bien cuentan con apoyos del Gobierno Federal, desde el municipio mantenemos el compromiso de acompañarlos y de estar atentos a lo que necesitan, porque su bienestar es una prioridad para nosotros”, expresó.

La presidenta municipal reiteró que Presidencia Cerquita de Ti es un espacio donde los ciudadanos pueden acercarse directamente con ella, con los regidores o con cualquier área del gobierno para plantear sus necesidades y recibir soluciones inmediatas.

Con este programa, Canturosas Villarreal destacó que lo más importante de su gobierno es la cercanía con la población y su responsabilidad de construir una ciudad con mejores servicios y atención directa a quienes más lo necesitan.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON