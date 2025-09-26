Árbol de gran tamaño caer sobre camioneta

Bomberos municipales recibieron el reporte que hicieron vecinos del área al número de emergencias.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Daños en el parabrisas delantero y el techo de una camioneta, dejó enorme árbol tras desplomarse sobre la unidad, en la colonia Petrolera en Tampico.

También derribó cableado eléctrico al momento de venirse abajo.

El incidente ocurrió la noche del jueves, en la calle Cacalilao con Vicente Lombardo de ese sector residencial.

El árbol obstruyó por completo la calle Cacalilao.

Al punto se trasladaron dos elementos a bordo de una unidad de la corporación.

La camioneta afectada es una Town and Country con placas del estado de Tamaulipas.

El vehículo quedó dañado tras desplomarse las pesadas ramas sobre la unidad.

Los bomberos comenzaron labores para cortar el árbol a fin de retirarlo y liberar la vialidad.

Por Benigno Solís/La Razón