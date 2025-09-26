“Arriba” de su nivel laguna de Champayán

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las recientes lluvias han beneficiado los niveles del sistema lagunario de Champayán, lo que garantiza el suministro de agua para los habitantes de Altamira, aseguró Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Altamira.

Señaló que la buena captación del líquido en el vaso lacustre asegura el abastecimiento. A pesar de esto, pidió a la población hacer un uso responsable del agua para evitar una escasez futura.

«Está a 1.56 metros el nivel, arriba del 40 por ciento de su capacidad sobre el nivel del mar. Las precipitaciones pluviales han sido considerables, tanto en este sector como en la parte alta del sistema. Hay que recordar que no nada más la laguna capta el agua de esta zona en particular sino de toda la cuenca».

Descartó que la laguna de Champayán pueda desbordarse, tal y como ocurrió hace tres meses cuando el nivel del agua llegó hasta el mercado de pescados y mariscos.

«En el evento anterior de ciclón, que tuvimos el pasado mes de junio, estuvo arriba de los dos metros, lo que causó inconvenientes en las zonas ribereñas del río Tamesí, pero no para el resto de la población».

Arcos Espinosa insistió en que es fundamental que los habitantes sigan cuidando el agua. «Debemos seguir cuidando el agua, lo que es importante y fundamental, tener su cuidado en los diferentes sectores (urbano, agrícola, comercial, e industrial) para un uso adecuado del recurso», precisó.

Por Óscar Figueroa

La Razón