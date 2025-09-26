Camión con fertilizante se incendia en Altamira; operador pierde la vida

La unidad transportaba sacos de fertilizante y el accidente fue reportado a la C-5 a las 13:00 horas en la carretera Tampico-Mante

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El operador de un camión perdió la vida calcinado tras la volcadura e incendio de su unidad la tarde de este viernes en el municipio de Altamira.

La unidad transportaba sacos de fertilizante y el accidente fue reportado a la C-5 a las 13:00 horas en la carretera Tampico-Mante, a la altura del poblado de Miradores.

Autoridades de Protección Civil informaron que la volcadura provocó que el camión se incendiara de inmediato, por tal motivo no le dio tiempo al chófer de salir.

Por el riesgo que representaba el fuego y la carga, las autoridades cerraron la carretera en ambos sentidos, aunque la mayor afectación al flujo de vehículos ocurrió de sur a norte.

Diversas corporaciones atendieron la contingencia, entre ellas los Bomberos Municipales de Altamira, Bomberos Voluntarios, a cargo de Salvador Vargas y Cruz Ámbar. El personal logró controlar el fuego en aproximadamente 40 minutos.

Una vez controlado el incendio, las autoridades confirmaron la muerte del operador en el lugar del accidente.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, resguardaron el sitio y notificaron a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que tomara conocimiento de los restos e iniciara las diligencias correspondientes.

Los choques e incendios de unidades de carga en la carretera Tampico Mante han tenido un aumento en las últimas tres semanas.

Hace unos días, los trabajos para retirar una pipa volcada se prolongaron por más de 15 horas, no hubo lesionados, solo daños materiales.

La Coordinación Regional de Protección Civil convocó a transportistas a una reunión para implementar estrategias y así disminuir los accidentes en las carreteras de la región.

En lo que va del año se han registrado ocho accidentes de grandes magnitudes, con un saldo de cuatro personas fallecidas y las principales causas de los siniestros son el exceso de velocidad y el descuido de los operadores.

Por. Óscar Figueroa

La Razón