Cofepris emite alerta sanitaria para informar sobre la falsificación de insulina. Así la puedes identificar

La alerta sanitaria fue emitida por la autoridad sanitaria federal tras haber analizado la información técnico-documental presentada por la empresa importadora Eli Lilly y Compañía de México

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria para informar sobre la falsificación y comercialización del producto Humalog Mix 25 (Insulina Lispro/ Insulina lispro protamina) 100 UI/mL, suspensión inyectable, en presentación caja con un frasco ámpula con 10 mL. Este medicamento está indicado para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus que requieren insulina para el mantenimiento de la homeostasia normal de la glucosa.

La alerta sanitaria fue emitida por la autoridad sanitaria federal tras haber analizado la información técnico-documental presentada por la empresa importadora Eli Lilly y Compañía de México, la cual indicó que los siguientes números de lotes son considerados como falsificados:

D709739A con fecha de caducidad 15 FEB 27; D711733A con fecha de caducidad 01 MAR 27; D723069C con fecha de caducidad 14 MAR 27; D669594A con fecha de caducidad 23 OCT 26; D709740E con fecha de caducidad 20 FEB 27, y D711757C con fecha de caducidad 28 MAR 27. Los números de lotes ni la documentación presentada para la venta del producto, fueron expedidos por la empresa, por lo que dichos lotes se consideran como falsificados.

En el caso de los lotes D483156A con fecha de caducidad 13 ABR 25 y D513762C con fecha de caducidad 31 MAY 25 los números de lote no corresponden con la fecha de fabricación, envasado ni con el código del ingrediente activo, además de que la documentación presentada para la venta del producto no es reconocida por la empresa Eli Lilly y Compañía de México.

Recomendaciones de Cofepris

Los productos con los números de lote citados en la alerta sanitaria emitida por Cofepris representan un riesgo para la salud de la población, ya que no se garantiza la estabilidad, calidad, eficacia y seguridad de los productos, al desconocerse las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, por lo que emitió una serie de recomendaciones:

No adquirir ni usar los productos Humalog Mix 25 (Insulina Lispro /Insulina lispro protamina) 100 UI/mL, suspensión inyectable, en presentación de caja con un frasco ámpula con 10 mL con los números de lotes señalados. En caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria.

con los números de lotes señalados. En caso de contar con información sobre su posible , realizar la denuncia sanitaria. Si existen dudas sobre la originalidad de la documentación o del producto Humalog Mix 25 (Insulina Lispro /Insulina lispro protamina) 100 UI/mL, suspensión inyectable, contactar al titular del registro sanitario para que sea confirmada. Asimismo, puede consultar la página de consulta de registros sanitarios de Cofepris.

Si utilizó el producto Humalog Mix 25 (Insulina Lispro /Insulina lispro protamina) 100 UI/mL, suspensión inyectable con los números de lotes anteriormente referidos y presentó reacciones adversas o malestares, reportarlo en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

con los números de lotes anteriormente referidos y presentó reacciones adversas o malestares, reportarlo en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx Consultar la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos para evitar la adquisición de productos a establecimientos que incumplen con la legislación sanitaria vigente.

Adquirir siempre productos con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como con la documentación de la legal adquisición del producto.

