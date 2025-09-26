Con la Navidad cerca, intensifican preparación en manejo de pirotécnia

Vendedores reciben capacitación constante en almacenamiento, transporte y venta de pirot3cnia. Buscan evitar tragedias.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con la temporada decembrina prácticamente a la vuelta de la esquina, las autoridades de Protección Civil Tamaulipas han intensificado la capacitación a proveedores y vendedores de pirotecnia, con el propósito de garantizar un manejo seguro de estos productos y salvaguardar la integridad de la población.

El coordinador de PC del Estado, Luis Gerardo González de la Fuente, detalló en entrevista para Expreso que cada fin de año la venta de fuegos artificiales aumenta considerablemente, lo que exige medidas preventivas más estrictas para evitar incidentes.

Por ello, desde el inicio de la actual administración qué preside Américo Villarreal Anaya, se ha privilegiado la cercanía con quienes comercializan estos artículos.

“Desde que iniciamos la administración hemos tenido un trabajo muy coordinado y nos hemos acercado a los proveedores de pirotecnia».

«Les hemos brindado capacitación, les hemos brindado información que les ayude para salvaguardar la integridad de todas las personas que acuden a comprar esta pirotecnia”, señalaron autoridades de la corporación.

Los cursos abarcan desde protocolos de almacenamiento y transporte, hasta las recomendaciones básicas para la atención al cliente, todo ello en concordancia con las disposiciones de seguridad que marca la ley.

Protección Civil enfatizó que la prevención comienza con la venta responsable y el compromiso de los comerciantes, por lo que exhortó a los consumidores a adquirir sus productos únicamente en establecimientos autorizados.

De esta manera, las autoridades buscan que las celebraciones decembrinas puedan vivirse con alegría, pero también con seguridad, reduciendo al mínimo los riesgos que conlleva el uso de pirotecnia.

Por. Antonio H. Mandujano