Detienen a la influencer Angie Miller, vinculada al caso de los artistas colombianos ‘B King’ y ‘Regio Clown’

En el Registro Nacional de Detenciones se indica que Angie Miller fue detenida el pasado martes 23 de septiembre en Tlanepantla de Baz.

MÉXICO.- Angélica Yetsey Torrini León, la influencer y modelo venezolana conocida como Angie Miller quien se presentó en los conciertos de los artistas B King y Regio Clown en México, fue detenida en Tlalnepantla de Baz.

Horas antes de que se diera a conocer esta noticia, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había reportado la desaparición de Angie Miller, quien dejó de tener contacto con sus seres queridos el pasado 23 de septiembre.

No obstante, la joven de 29 años figura en el Registro Nacional de Detenciones. Angie Miller fue aprehendida una semana después de que B King y Regio Clown fueron localizados sin vida en el Estado de México.

¿Qué sabemos de la detención de Angie Miller?

El Registro Nacional de Detenciones indica que Angélica Yetsey fue detenida el pasado martes 23 de septiembre en la colonia Valle de los Pinos, en la delegación Tlanepantla de Baz, en el Estado de México.

La aprehensión de la modelo venezolana se dio a las 8:15 de la noche por elementos de la Coordinación General de Combate al Secuestro, aunque no se brindaron más detalles.

Angie Miller fue detenida el 23 de septiembre. (Foto: Registro Nacional de Detenciones)

Angie Miller estuvo bajo el resguardo de las autoridades de Tlanepantla de Baz; sin embargo, en el reporte más reciente del Registro Nacional de Detenciones se indica que la modelo ya fue puesta en libertad.

¿Por qué fue detenida Angie Miller, modelo vinculada a B King?

Los primeros reportes indican que la actriz de cine para adultos, fue aprehendida por sus presuntos vínculos con el caso de B King y Regio Clown, de acuerdo con información compartida por el diario El País.

La publicación explica que la joven había sido citada por el Ministerio Público de la Ciudad de México para que declarara y que se le está investigando por su posible participación en el homicidio de los músicos B King y Regio Clown.

Angie Miller fue una de las personas que estuvo con los artistas poco antes de que se reportara su desaparición e incluso fue presentada por Regio Clown como una de las artistas que estaría en el escenario durante sus conciertos.

Además, se mostró muy cercana a B King en los clips que compartió en sus redes sociales, en los que se les ve abrazados y bailando juntos. Angie Miller también fue una de las primeras personas en reaccionar a la desaparición de los jóvenes.

Angie Miller es una modelo venezolana, quien se dedica a crear contenido para adultos en redes sociales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ Comisión de Búsqueda de Personas)

Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, nombre de los músicos, fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, cuando salieron rumbo al gimnasio en Polanco.

Un día después, dos cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, pero fue hasta el 22 de septiembre que las familias reconocieron a los artistas.

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el caso conduce a una investigación por homicidio. Luego de conocer lo que había pasado, Angie Miller manifestó su impotencia en redes sociales.

“Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”, escribió la modelo. Además, en su cuenta de TikTok estuvo compartiendo algunos videos en compañía de B King.

¿Quién es Angie Miller?

Angie Miller es una modelo venezolana dedicada a compartir videos de moda y estilo de vida. También tiene una faceta como actriz y creadora de contenido para adultos en la plataforma Lover Fans, donde comparte material exclusivo con sus seguidores.

La joven, cuyo nombre real es Angélica Yetsey, formó parte de los espectáculos de los artistas B-King y Regio Clown en México e incluso apareció tras bambalinas en clips difundidos por los propios músicos.

Tras la confirmación de la Fiscalía de la CDMX sobre el hallazgo sin vida de los artistas en Cocotitlán, Angie Miller se pronunció en redes sociales: “estábamos felices, en donde quiera que estés te llevaré conmigo”, escribió, además de lamentar que la situación que vivió B-King “no era justa”.

Su última publicación fue un video en TikTok al lado del cantante colombiano, acompañado del mensaje: “Me duele el alma, te voy a querer siempre”.

