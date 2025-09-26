Dunia y Erasmo convocan a sumarse a la gran colecta Teletón 2025

Esta iniciativa busca beneficiar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El Sistema DIF Ciudad Madero, bajo la dirección de la Lic. Dunia Marón Acuña, en colaboración con el CRIT Teletón Tamaulipas y el Gobierno Municipal, liderado por el presidente Erasmo González Robledo, organizó una significativa jornada de boteo para apoyar la Colecta Nacional del Teletón.

Esta iniciativa busca beneficiar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad que reciben atención en los diferentes Centros de Rehabilitación e Inclusión (CRIT). La actividad contó con la activa participación de instituciones educativas, autoridades locales y la comunidad en general.

En esta jornada solidaria, realizada sobre la Av. Francisco I. Madero y Av. Tamaulipas participaron activamente estudiantes y personal del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST) y del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, quienes junto con síndicos, regidores y directores del Gobierno local abordaron a automovilistas para recaudar fondos que serán destinados a la noble causa que impulsa la Fundación Teletón.

El acto, encabezado por la Lic. Dunia Marón Acuña, presidenta del DIF maderense junto al presidente municipal Erasmo González Robledo, representó un claro mensaje de compromiso con las causas sociales y con el fortalecimiento de la cultura de inclusión en el municipio petrolero. En este encuentro también participó Karen Leticia López Cervantes, Promotora Estatal de Recaudación del CRIT Tamaulipas.

En ese sentido, la Lic. Dunia Marón Acuña, expresó su agradecimiento a todos los voluntarios, instituciones y ciudadanos que participaron, haciendo énfasis en que este tipo de actividades abonará a la meta de 420 millones 770 mil 69 pesos más uno, planteada por el Teletón a nivel nacional.

De igual manera, la presidenta del DIF local hizo una atenta invitación a la ciudadanía a ser partícipe del gran evento Teletón 2025, una jornada conurbada en la que por primera vez Ciudad Madero será sede de esta actividad realizada año con año por el CRIT Tamaulipas, localizado en la vecina ciudad de Altamira.

Dicho acto será efectuado el próximo 11 de Octubre en el Parque Bicentenario, en punto de las 4:00 p.m. y contará con un ameno programa de actividades y números artísticos para toda la familia, además de área gastronómica y emprendedores locales que abonarán a esta gran fiesta que cuenta con una loable misión.

Por. José Luis Rodríguez