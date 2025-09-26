Embajador de la Unión Europea elogia acciones del Gobierno de Tamaulipas

El embajador comentó que revisó las estadísticas y cifras concretas en materia de seguridad en la entidad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El embajador de la Unión Europea (UE) en México Francisco André felicitó al Gobernador Américo Villarreal Anaya por las acciones para reducir los índices de inseguridad en Tamaulipas.

En rueda de prensa destacó que los avances en materia de seguridad de la administración estatal, contribuyen a mejores condiciones de vida de los ciudadanos y brindan un clima “más positivo para la inversión en este estado por parte de empresas extranjeras”.

Tras una estancia de dos días y medio en que visitó el puerto del Norte en Matamoros y los de la zona sur, dijo que se sintió seguro, “yo me sentí muy bien, muy seguro, reconociendo que el tema de la seguridad es complejo y un desafío para el país.

Sin embargo, dijo, “lo que vemos es una voluntad clara de las autoridades de enfrentar este este tema, el tema de la seguridad, es desde luego, esencial para el clima económico que permite la inversión de las empresas”.

El embajador comentó que revisó las estadísticas y cifras concretas en materia de seguridad en la entidad, lo que dijo, contribuyen a un clima ideal para la inversión de más empresas de la Unión Europea.

Por. Perla Reséndez