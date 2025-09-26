Exigen atención integral en salud para personas trans en Tamaulipas

La ponente reveló que en el país los índices de intentos de suicidio entre la comunidad trans son alarmantes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “Que las personas puedan tener acceso a la identidad de género no es un capricho”, afirmó Oyuki Ariadne Martínez Colín, coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Ciudad de México, durante el Foro Estatal «Atención Integral en Salud para Personas Trans, No Binarias e Intersex en Tamaulipas», realizado hoy.

Acompañada por Melken Mejía Caballero, representante de la Unidad Integral para Personas Trans, y Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad VHIDA Trans, la activista subrayó que se requiere un proyecto de atención integral a la comunidad LGBT que abarque salud, educación, justicia, trabajo y cultura.

Martínez Colín advirtió que la falta de servicios especializados ha generado graves consecuencias. “No es un capricho homologar la identidad y la situación de género de las personas; es obligación de los gobiernos garantizar servicios de salud reconocidos y especializados para todas las personas”, expresó.

La ponente reveló que en el país los índices de intentos de suicidio entre la comunidad trans son alarmantes: los hombres trans ocupan el segundo lugar y las mujeres trans el tercero, debido a la exclusión de los servicios públicos de salud. Además, alertó que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios en América Latina y el Caribe, mientras que el promedio de vida de las personas trans apenas alcanza los 35 años.

Por su parte, Ana Karen López Quintana señaló que otra de las preocupaciones es la falta de acceso al empleo y la necesidad de una Ley de Cupo Laboral. “Sí ha habido rechazo a la población trans en atención médica integral; el acceso al trabajo es nulo. Estamos trabajando la Ley de Cupo Laboral y no binaria en Tamaulipas para que al menos un 3% tenga acceso a empleo real, no solo en campaña política”

Las representantes coincidieron en que, con la apertura del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, existe confianza en que a mediano y largo plazo se logren avances en materia de atención a la salud y derechos laborales de las personas trans en Tamaulipas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón