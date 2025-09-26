Frente frío y humedad tropical desatan temporal en Tamaulipas

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno se mantendrá activo durante todo el fin de semana y sus efectos podrían extenderse incluso a inicios de la próxima semana.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El frente frío número 4, en interacción con humedad tropical y una vaguada, provocará un marcado retorno de las lluvias en gran parte del territorio tamaulipeco, advirtió Meteorología Tamaulipas.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno se mantendrá activo durante todo el fin de semana y sus efectos podrían extenderse incluso a inicios de la próxima semana, generando un ambiente de inestabilidad que dará paso a tormentas y chubascos.

“Un frente semi-estacionario, la humedad tropical y una vaguada estarán creando las condiciones ideales para tormentas y chubascos, algunos de ellos fuertes o intensos, especialmente hacia el cierre de la semana”, informó el organismo.

Aunque el sistema frontal no ingresará de lleno a la región, sí reforzará la inestabilidad atmosférica, lo que se traduce en precipitaciones de variada intensidad, descargas eléctricas y rachas de viento en diferentes municipios del estado.

Meteorología Tamaulipas recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico, debido a que las lluvias podrían provocar encharcamientos, crecida de arroyos o complicaciones en vialidades urbanas.

El organismo reiteró el llamado a la precaución y destacó que este tipo de eventos marcan el inicio del descenso de temperaturas y la transición hacia condiciones más propias del otoño en el estado.

Por Antonio H. Mandujano