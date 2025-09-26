Inauguran en Tampico Centro Libre para mujeres: espacio de apoyo, empoderamiento y prevención de violencia de género

El centro se ubica en el Instituto de la Mujer, en la calle Leandro Valle Allende 1313 de la colonia Allende, y contará con asesorías psicológicas y jurídicas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de promover los derechos de las mujeres, impulsar su autonomía económica y brindar atención en casos de violencia de género, este jueves fue inaugurado en Tampico un Centro Libre para Mujeres, espacio gratuito que ofrecerá servicios integrales de apoyo.

El centro se ubica en el Instituto de la Mujer, en la calle Leandro Valle Allende 1313 de la colonia Allende, y contará con asesorías psicológicas y jurídicas, además de 41 cursos de capacitación enfocados en fortalecer la independencia y el empoderamiento de las mujeres.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya destacó que este proyecto representa una oportunidad para seguir avanzando en equidad.

“Hoy el Centro Libre nos va a ayudar a seguir dando asesorías psicológicas y jurídicas, a promover sistemas de equidad para que todas las mujeres tengamos igualdad en las diferentes actividades que desempeñemos. Desde el Instituto de la Mujer impulsamos el desarrollo e independencia de cada una de nosotras”

Por su parte, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas, recordó que en el estado ya funcionan 16 Centros Libres. “Este logro es resultado de la adhesión a la justicia social establecida por la doctora Claudia Sheinbaum y el compromiso del gobernador Américo Villarreal. Hoy damos un paso fundamental en el fortalecimiento de la participación ciudadana y el acompañamiento de las mujeres»

La senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz calificó la apertura del espacio como un acto de justicia y solidaridad.

“Las mujeres de Tampico y de todo Tamaulipas merecen vivir con dignidad y con libertad, con la certeza de que nunca estarán solas. La inauguración de este Centro Libre es un acto de justicia y de amor”

Durante el evento, Lizbeth Durán Maya compartió su testimonio sobre los beneficios de este tipo de apoyos, resaltando la importancia de contar con espacios de confianza y acompañamiento.

En la ceremonia estuvieron presentes Luz Adriana Villarreal, presidenta del Sistema DIF; Marcia Benavides Villafranca y Libbi Zacil Adame Estrada, directoras de los Institutos de las Mujeres en Tamaulipas y Tampico, respectivamente; además de Montserrat Arcos Velázquez, directora de Vinculación de la Secretaría de las Mujeres, en representación de Citlalli Hernández Mora, así como las diputadas locales Úrsula Salazar, Lucero Martínez y Cynthia Jaime.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón