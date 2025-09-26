Muere Fernando Díaz, bajista original de Los Amantes de Lola

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, en donde la banda compartió un desgarrador mensaje para despedir a su compañero

MÉXICO.- Luego de que hace algunos días se diera a conocer el fallecimiento de Roberto «Oso» Milchorena, el rock nacional se encuentra sufriendo de un nuevo luto ya que a través de redes sociales se dio a conocer la muerte de Fernando Díaz, bajista original de Los Amantes de Lola y quien también compuso algunas de sus canciones más populares.

Fue durante la tarde del 25 de septiembre que la banda mexicana informó sobre el lamentable fallecimiento de su exbajista y compositor, Fernando Díaz, conocido como «La Vitola«. La noticia fue compartida mediante un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la pérdida.

Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños…

No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia…

Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar…

Hasta luego querido Fer, escribió la banda en una publicación de Facebook.

¿De qué murió Fernando Díaz, bajista original de Los Amantes de Lola?

Hasta el momento, ni los familiares ni la banda Los Amantes de Lola han revelado las causas del fallecimiento de Fernando Díaz, pero la publicación en la que lo despidieron rápidamente se llenó de comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes lo consideran un pilar fundamental para la banda y en la historia del rock nacional.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en cuestión de horas y muchos internautas aprovecharon la ocasión para recordar y rendir homenaje a la destacada trayectoria de “La Vitola” dentro del rock mexicano; algunos de los comentarios despidiéndolo han sido:

«en rock descanse mi más sentido pésame mis amantes de lola»

«Tuve la oportunidad de conocer a Fer Díaz en los inicios de Amantes de Lola en un concierto en el estadio Miguel Alemán y si una gran persona y excelente músico. El rock nacional de luto y QEPD.»

«Lo siento mucho…. Abrazo solidario mis Los Amantes de Lola»

«Como no recordarlo como parte de la formación original de los Lolos, buen viaje Fernando Díaz corona!»

«Que triste noticia!… Descansa en paz querido y admirado Fer… Oramos por qué Dios reconforte pronto el corazón de tus seres queridos.»

¿Quién fue Fernando Díaz?

Fernando Díaz Corona, también conocido como La Vitola dentro del mundo de la música, fue el bajista original de Los Amantes de Lola, banda que marcó un antes y un después en el rock en español de los años 80 y principios de los 90 y fue su talento con las cuerdas lo que contribuyó a consolidar el sonido que hizo de la agrupación un referente dentro del rock nacional.

Así es como formó parte de la alineación original junto a Roberto Casas “Kazz” (voz), Gabriel Rosales “Gasú” (guitarra), José Antonio Maafs “Pepe” (teclados) y Miguel Ángel Díaz “Miguel Ska” (batería). Con este grupo, participó en los primeros discos de la banda, incluyendo Los Amantes de Lola (1990) y La Era del Terror (1991), materiales que impulsaron al grupo a la radio, televisión y escenarios internacionales.

Aunque tiempo después dejó la agrupación, Fernando Díaz permanece en la memoria de los fans como parte de la etapa dorada de la banda, recordada por su energía, creatividad y la fuerza de su música. Su legado como uno de los pilares de Los Amantes de Lola sigue vivo en la historia del rock mexicano.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO